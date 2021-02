Auto, parte in forte calo il mercato in Europa: - 25,7% a gennaio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il mercato europeo dell'Auto inizia il 2021 con un segno negativo. Secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'Auto, a gennaio in Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ileuropeo dell'inizia il 2021 con un segno negativo. Secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell', ain Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito ...

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Auto, parte in forte calo il mercato in Europa: -25,7% a gennaio #auto - 24motori : Auto, in Europa si parte in salita, immatricolazioni in calo del 25,7% - tom141277 : RT @MediasetTgcom24: Auto, parte in forte calo il mercato in Europa: -25,7% a gennaio #auto - MediasetTgcom24 : Auto, parte in forte calo il mercato in Europa: -25,7% a gennaio #auto - simonedallora : @annapaolaconcia @MassimGiannini Forse se l’è persa, il tema è stato sollevato e Casalino ha risposto dicendo che l… -