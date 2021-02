Una vicesegretaria e una direzione sul tema. Le donne dem non mollano la presa sul partito (Di martedì 16 febbraio 2021) Una vice-segretaria, parità negli incarichi, confronto in direzione: cospargersi il capo di cenere non basta, servono risposte politiche. La “giusta rabbia” delle donne Dem per la delegazione tutta maschile di ministri agita ancora il partito. E si trasforma in discussione a tutto tondo su composizione, prospettive, collocazione e lacune del campo progressista. Nicola Zingaretti è costretto a ribadire che la scelta è stata di Mario Draghi e che da loro non è arrivata alcuna rosa di nomi. Si dichiara favorevole a una vice-segretaria donna, senza sbilanciarsi: “E’ una possibilità.. io sono a favore”. Promette che la squadra al completo avrà il 50% di rappresentanza femminile, pur essendo un obiettivo non facile da raggiungere: se i posti per vice-ministre e sottosegretarie “in rosa” fossero cinque non basterebbero neppure a confermare ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Una vice-segretaria, parità negli incarichi, confronto in: cospargersi il capo di cenere non basta, servono risposte politiche. La “giusta rabbia” delleDem per la delegazione tutta maschile di ministri agita ancora il. E si trasforma in discussione a tutto tondo su composizione, prospettive, collocazione e lacune del campo progressista. Nicola Zingaretti è costretto a ribadire che la scelta è stata di Mario Draghi e che da loro non è arrivata alcuna rosa di nomi. Si dichiara favorevole a una vice-segretaria donna, senza sbilanciarsi: “E’ una possibilità.. io sono a favore”. Promette che la squadra al completo avrà il 50% di rappresentanza femminile, pur essendo un obiettivo non facile da raggiungere: se i posti per vice-ministre e sottosegretarie “in rosa” fossero cinque non basterebbero neppure a confermare ...

