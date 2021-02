Spezia | Meluso | «Un piacere guardare gli allenamenti di Italiano»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Mauroha parlato dell’ottima prima parte di stagione delloMauro, direttore sportivo dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di questa ottima prima parte di stagione della squadra bianconera. CESSIONE SOCIETARIA – «Sul passaggio societario centro poco. Sono rapporti che ha tenuto direttamente la società. Questo passaggio per il momento non ci aspettiamo nulla. Noi stiamo andando avanti con il nostro obiettivo principale che è la salvezza. Poi quello che verrà dopo con la nuova società sarà un passo successivo».AMMAZZAGRANDI – «Tengo a precisare il grande lavoro fatto dae il suo staff. Questa squadra è cresciuta pian piano prendendo consapevolezza. Questa è una rosa nata in 35 giorni. Pian piano è cresciuta e si è amalgamata. Io ho ...