Scuola, a Roma e nel Lazio l'iscrizione è un girone dantesco: è 'sold out'. Forse è meglio la Dad (Di martedì 16 febbraio 2021) Un dedalo di scatole cinesi, per giunta, una scollegata all'altra. Così appare la situazione relativa ai circa 220 licei della Capitale dove, stando alla mole di domande di iscrizione giunte nelle varie segreterie, mediamente ciascun istituto vanta un esubero di almeno 100 studenti. Caos iscrizioni: oltre la carenza di posti, i presidi denunciano il sovraffollamento Dal canto suo, legittimamente, l'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, accanto alla già di per sé grave mancanza di strutture, con l'aggravio dettato dal Covid, pone in primo piano il problema del sovraffollamento. Se la precauzione invita infatti ad accogliere non più di 23 alunni per classe, tuttavia la legge nazionale ne prevede invece fino a 27/30. Ma non solo. Caos iscrizioni: a peggiorare la situazione l'approssimazione dei collegamenti web Non da meno, oltre alla mancanza di posti, anche le ...

