Organico docenti secondaria | attribuzione discipline alle classi di concorso | il problema delle “cdc atipiche”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato, tramite il SIDI, che sono state aperte le funzioni per l'2021/22. Entro il 5 marzo le segreteriesingole istituzioni scolastiche autonome, sede di, devono comunicare, per i diversi ordini e gradi di istruzione (Infanzia, Primaria,I grado eII grado), i dati relativi agli alunni eper il prossimo anno scolastico. L'articolo .

donatella_bruni : @FabPulvirenti …Moratti prima e Gelmini poi decisero di fare cassa con la scuola tagliando gli organici. La 107/15… - donatella_bruni : @FabPulvirenti Ricordo che l'autonomia scolastica aveva come gamba su cui camminare, l'organico funzionale. Cioè, o… -

Ultime Notizie dalla rete : Organico docenti

Orizzonte Scuola

... il Ptof comprende tutti gli aspetti di una scuola: dall', alla progettazione, alla DID all'... completamente on line, con un'ottimizzazione di spazi e tempi per i, fornendo agli stessi ......tendono a soffocare il completo esercizio del diritto di scelta da parte di alunni e. ... Ci aspettiamo un potenziamento dell'ed un'immissione in ruolo dei precari storici (minimo 36 ..."Al nuovo governo chiediamo risposte, in primo luogo al Premier Draghi, perché è uno dei quattro assi, l'istruzione, la ricerca, fondamentali su cui si è fondato proprio il nuovo governo con ...Dopo l'intervista di Repubblica al titolare dell'Istruzione, Sinopoli (Flc Cgil) dice: "Serve un governo nazionale dell'istruzione".