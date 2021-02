Operazione contro la 'ndrangheta: 28 arresti (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 febbraio 2021 - Maxi Operazione contro la 'ndrangheta con 28 persone arrestate (25 in carcere e tre ai domiciliari) e indagini che dalla Calabria si è dipanata in mezza Italia e in tre ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 febbraio 2021 - Maxila 'con 28 persone arrestate (25 in carcere e tre ai domiciliari) e indagini che dalla Calabria si è dipanata in mezza Italia e in tre ...

