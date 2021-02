Nipotino in arrivo per Berlusconi. Luigi e Federica aspettano un maschietto (Di martedì 16 febbraio 2021) Novella Toloni Il settimanale Chi anticipa che Luigi Berlusconi e la moglie Federica sono in attesa di un bambino. Dodicesimo nipote in arrivo per Silvio Berlusconi La famiglia Berlusconi si allarga. Silvio Berlusconi è pronto a dare il benvenuto a un nuovo Nipotino. Luigi Berlusconi, figlio del Cavaliere e di Veronica Lario, aspetta un bambino dalla moglie Federica Fumagalli. L'annuncio del fiocco azzurro in casa Berlusconi arriva in esclusiva dalle pagine del settimanale Chi, in edicola mercoledì 17 febbraio. La coppia ha sempre scelto la riservatezza, ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che Federica Fumagalli, 31 anni, è ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Novella Toloni Il settimanale Chi anticipa chee la mogliesono in attesa di un bambino. Dodicesimo nipote inper SilvioLa famigliasi allarga. Silvioè pronto a dare il benvenuto a un nuovo, figlio del Cavaliere e di Veronica Lario, aspetta un bambino dalla moglieFumagalli. L'annuncio del fiocco azzurro in casaarriva in esclusiva dalle pagine del settimanale Chi, in edicola mercoledì 17 febbraio. La coppia ha sempre scelto la riservatezza, ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato cheFumagalli, 31 anni, è ...

