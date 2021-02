Microsoft annuncia le cuffie wireless ufficiali Xbox Series (Di martedì 16 febbraio 2021) PS5 ha l’Headset Pulse 3D wireless, da Marzo Xbox Series avrà le cuffie wireless ufficiali. Se non avete le cuffie wireless PDP, potete da Marzo acquistare le cuffie ufficiali con supporto per le tecnologie Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X. Le cuffie vantano la riduzione dei rumori di fondo, disattivazione automatica del microfono, design flessibile e leggero oltre una fascia regolabile, collegabili anche via Bluetooth a smartphone, tablet, PC ed altri dispositivi supportati. A seguire le specifiche tecniche ufficiali: Contenuto della confezione: cuffie wireless per Xbox, Cavo di ricarica USB-C Requisiti di ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 16 febbraio 2021) PS5 ha l’Headset Pulse 3D, da Marzoavrà le. Se non avete lePDP, potete da Marzo acquistare lecon supporto per le tecnologie Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X. Levantano la riduzione dei rumori di fondo, disattivazione automatica del microfono, design flessibile e leggero oltre una fascia regolabile, collegabili anche via Bluetooth a smartphone, tablet, PC ed altri dispositivi supportati. A seguire le specifiche tecniche: Contenuto della confezione:per, Cavo di ricarica USB-C Requisiti di ...

