Lettera di Juve, Inter e 5 club a Dal Pino: «Votare subito» (Di martedì 16 febbraio 2021) Sette club di Serie A hanno scritto al Presidente della Lega Paolo Dal Pino per spingere a Votare già domani durante l’assemblea la scelta relativa alle offerte di Sky e Dazn per i diritti tv del campionato nel triennio 2021/24. Anche alla luce, spiegano le sette società (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona), L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) Settedi Serie A hanno scritto al Presidente della Lega Paolo Dalper spingere agià domani durante l’assemblea la scelta relativa alle offerte di Sky e Dazn per i diritti tv del campionato nel triennio 2021/24. Anche alla luce, spiegano le sette società (Atalanta, Fiorentina,ntus, Lazio, Napoli e Verona), L'articolo

TeofiloSteven : RT @marifcinter: Lettera a Dal Pino firmata dai presidenti di Atalanta, Fiorentina, Inter, Juve, Lazio, Napoli, Verona per chiedere immedia… - marifcinter : Lettera a Dal Pino firmata dai presidenti di Atalanta, Fiorentina, Inter, Juve, Lazio, Napoli, Verona per chiedere… - AlessandroMoro : @WilliamQuint9 @FBiasin la Juve dà ancora da mangiare a molti. Senza quella lettera J, non se li filerebbero manco i parenti. - ascend28g7 : @juventusfans Rigore c'era, se applichi il regolamento alla lettera. Il probelma è che uno come Romagnoli può fare… - InnoAllaJoya : Se avete un minuto per leggere la mia lettera, e apprezzate ciò che ho scritto, vi prego di taggare Paulo, o retwee… -