Lei è Gemma Jem ed è la mamma di un’amata cantante: di chi si tratta? (Di martedì 16 febbraio 2021) Chi è questa bellissima donna in foto? È la mamma di una nota ed amata cantante. La somiglianza è palese. Avete capito di chi si tratta? Foto da Instagram: @gemminarockAvete visto la bellissima donna in foto? Bionda, occhi azzurri e baciata dal sole. Lei è la mamma di una nota ed amatissima cantante italiana, molto famosa nel nostro Paese e che, peraltro, è molto seguita sui social network come Instagram. Provate ad indovinare di chi si tratta. Ecco alcuni indizi riguardante la figlia cantante che vi potranno guidare nell’impresa di indovinare il vip in questione. La figlia è nata l’8 marzo del 1987 a Milano. I genitori, tra cui la mamma, per l’appunto, hanno origini sarde. L’artista ha partecipato per ben due volte al Festival di ... Leggi su chenews (Di martedì 16 febbraio 2021) Chi è questa bellissima donna in foto? È ladi una nota ed amata. La somiglianza è palese. Avete capito di chi si? Foto da Instagram: @gemminarockAvete visto la bellissima donna in foto? Bionda, occhi azzurri e baciata dal sole. Lei è ladi una nota ed amatissimaitaliana, molto famosa nel nostro Paese e che, peraltro, è molto seguita sui social network come Instagram. Provate ad indovinare di chi si. Ecco alcuni indizi riguardante la figliache vi potranno guidare nell’impresa di indovinare il vip in questione. La figlia è nata l’8 marzo del 1987 a Milano. I genitori, tra cui la, per l’appunto, hanno origini sarde. L’artista ha partecipato per ben due volte al Festival di ...

zazoomblog : Lei è Gemma Jem ed è la mamma di un’amata cantante: di chi si tratta? - #Gemma #mamma #un’amata #cantante: - SilviaMarletti : Ma se lì dentro hanno tutte una trentina di anni in meno di gemma arriveranno sempre uomini troppo giovani per lei.… - ylenia_gemma : RT @fizzyIemonade: Lei fan pazza di Renato Zero che sa anche i discorsi dei concerti a memoria - Ludo63946239 : Ma come fa Gemma a pensare che questi uomini di 50 anni vadano dietro a lei quando i 50enni nemmeno guardano le 40e… - Nonmipiacevane1 : @ishax114 Si ma non pensiamo che Gemma sia la vittima perché lei è la prima a prestarsi a questi giochetti. Dopo 10… -