L'appello di un malato di sla che chiede cure adeguate e non occasionali (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - "Ci associamo ai reiterati appelli sui social di Pasquale Tuccino Centrone, che chiede un'assistenza domiciliare stabile e continuativa, al posto di prestazioni occasionali con professionisti sempre diversi. Chiediamo all'assessore regionale alla sanità, Pierluigi Lopalco, e al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di intervenire per fornire a lui, e agli altri pazienti cronici, un supporto professionale adeguato. Un Paese civile si misura, anche e soprattutto, sui servizi che riesce ad assicurare alle persone più fragili”. Così il Presidente dell'Ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli, che è anche Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), riferendosi alla vicenda del noto ristoratore di Polignano a Mare, da 13 anni malato di Sla e da 9 in ventilazione assistita. Questo reclama da ... Leggi su agi (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - "Ci associamo ai reiterati appelli sui social di Pasquale Tuccino Centrone, che chiede un'assistenza domiciliare stabile e continuativa, al posto di prestazionicon professionisti sempre diversi. Chiediamo all'assessore regionale alla sanità, Pierluigi Lopalco, e al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di intervenire per fornire a lui, e agli altri pazienti cronici, un supporto professionale adeguato. Un Paese civile si misura, anche e soprattutto, sui servizi che riesce ad assicurare alle persone più fragili”. Così il Presidente dell'Ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli, che è anche Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), riferendosi alla vicenda del noto ristoratore di Polignano a Mare, da 13 annidi Sla e da 9 in ventilazione assistita. Questo reclama da ...

