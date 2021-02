La vie en rose di Wanda Nara | a Parigi è mezza nuda

(Di martedì 16 febbraio 2021) Biancheria di pizzo semi trasparente, décolleté strizzato e curve in mostra allo specchio. Con uno scatto che lascia poco all’immaginazione,saluta i follower dalla sua residenzana. Sì piace, è sicura di sé e del suo sex appeal e i fan restano ogni volta a bocca aperta davanti alle sue foto provocanti. “La vie en”, scrivea commento dello scatto social. E infatti la sua vita aè davvero tuttae fiori. E’ sposata con Mauro Icardi che la ama alla follia, e con i 5 figli formano una famiglia allargata e bellissima. Tra shopping di lusso, impegni di lavoro, viaggi e pomeriggi casalinghi non le mancano certo gli impegni, ma trova sempre un momento per risvegliare i sensi dei follower con foto bollenti. Qualche giorno fa, sempre ...

In uno scatto ribattezzato "La vie en rose", la moglie dell'attaccante argentino sfodera tutta la sua procacità. Il completino in pizzo tenue strizza le forme e l'immagine allo specchio parla da sé.