La banda dei supermercati colpisce ancora: rapinato un negozio Eurospin (Di martedì 16 febbraio 2021) Hanno organizzato tutto nei minimi dettagli per poi fuggire con un sostanzioso bottino. Sembrano davvero inafferrabili! Un altro colpo messo a segno dalla "banda del supermercato". Questa volta si tratta di uno dei negozi della catena Eurospin situato sulla via Palombarese, alle porte di Guidonia, nel quartiere Marco Simone. Un colpo da veri banditi, una strategia ineguagliabile, come solo si potrebbe vedere nei migliori film americani: gas acetilene lanciato nel negozio dopo aver rotto una vetrata, la cassaforte che esplode, pochi minuti per trafugare un bottino ancora da quantificare, ma certamente sostanzioso. Hanno sfruttato la zona, non troppo frequentata, all'entrata della Nomentana Bis, nel quale era situato il negozio e l'orario notturno delle ore 21.00, prossimo al lockdown ...

