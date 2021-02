Gli indipendentisti non hanno vinto in Catalogna La lettura di Román

(Di martedì 16 febbraio 2021) Laha votato, ma il risultato poco servirà per porre fine alla polarizzazione che ha segnato la vita politica della regione. Alle elezioni del nuovo governo locale(in apparenza) tre partiti: i socialisti del Partito dei Socialisti di(Psc), la sinistra indipendentista di Esquerra Republicana e i conservatori di Junts per Catalunya. Arrivata quarta l’estrema destra di Vox. Molto male il Partito Popolare, Ciudadanos, Candidatura di Unità Popolar (Cup) e En Comù Podem. Sebbene sono in corso conversazioni tra Esquerra Republicana, JxC e Cup per la formazione di un governo di coalizione, in nome dell’indipendenza della, la concretizzazione di un accordo è molto difficile. Si tratta di tre formazioni politiche che guardano la stessa secessione da prospettive ...

Le elezioni si terranno domenica 14 febbraio e dovranno stabilire gli assetti del nuovo Parlamento regionale. A contendersi la vittoria saranno una decina di partiti, ma i favoriti per la vittoria ... Domenica 14 febbraio si vota nella Comunità autonoma che ha per capoluogo Barcellona e dove da tempo ci sono forti spinte indipendentiste.