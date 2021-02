Erutta il vulcano. Colonna di ceneri a chilometri di distanza (Di martedì 16 febbraio 2021) Erutta l’Etna in Sicilia, colate di lava sprizzano dai creteri e colonne dice ceneri invadono i paesi ai piedi del vulcano. Continua l’attività esplosiva riscontrata nella parte Sud-Est del vulcano. Come testimoniano le decine di foto pubblicate sui social fumo e lava, accompagnati da intensi boati, sono visibili anche a diversi chilometri di distanza. Lava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 febbraio 2021)l’Etna in Sicilia, colate di lava sprizzano dai creteri e colonne diceinvadono i paesi ai piedi del. Continua l’attività esplosiva riscontrata nella parte Sud-Est del. Come testimoniano le decine di foto pubblicate sui social fumo e lava, accompagnati da intensi boati, sono visibili anche a diversidi. Lava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

crazyngara : ma come funziona se abiti nelle vicinanze di un vulcano e questo erutta? - martasospesa : io non potrei mai vivere vicino ad un vulcano comunque cioè mi porterebbero via con la camicia di forza ogni volta che erutta - vivosoloperDemi : RT @federicovizo87: L’ #Etna erutta e io guardo il Vesuvio pensando che se fosse un vulcano in attività, mi cagherei sotto. - federicovizo87 : L’ #Etna erutta e io guardo il Vesuvio pensando che se fosse un vulcano in attività, mi cagherei sotto. - _hirok0 : A me metterebbe ansia vivere sotto un vulcano che erutta comunque #etna -

CATANIA. L’Etna è in eruzione da ieri. L’attività vulcanica continua e non si ferma. Lo ha rilevato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, spiegando che dalle prime ore ...

Nel pomeriggio di oggi l’Etna è tornato ad eruttare con una spettacolare attività esplosiva alle bocche orientali del Cratere di Sud-Est ...

