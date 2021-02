Covid-19 varianti | l’infettivologo Galli lancia un allarme | “Presto problemi più seri”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 16 febbraio 2021)Massimoun nuovoe dice la sua sulle polemiche nate dopo le dichiarazioni di Ricciardi. La situazione in Italia a causa delle nuovedel19 è sempre più complicata e in molte regioni, gli ospedali tornano a essere in affanno. Ed è proprio per questo che il primario dell’ospedale Sacco di Milano ci tiene a far sapere che si è ritrovato il reparto invaso da pazienti che sono positivi alle nuovedel-19. Una situazione complicata che però continua a dividere anche se nelle ultime ore, sono diversi i virologi a far sentire la loro voce. L’emergenza non è mai finita e, se anche si procede con le vaccinazioni, la situazione non è difficile da gestire. I nuovi casi con, ...