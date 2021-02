Conte | l’ex premier torna all' Università di Firenze ma è senza cattedra

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 16 febbraio 2021) Finita l’esperienza politica che ha attraversato due governi, Giuseppea insegnare all’di. Il rettore Luigi Dei ha firmato il decreto per far rientrare formalmente in servizio dall’1 marzopresidente del Consiglio, professore ordinario a tempo definito di Diritto privato, poiché si è concluso il periodo di aspettativa obbligatoria scattato nel 2018 con la sua nomina a capo dell’esecutivo. Ma c’è un problema logistico:, pur avendo ufficialmente una, rientra in un momento in cui il calendario accademico del secondo semestre è già stato stabilito, e potrebbe quindi non trovare spazio per le sue lezioni.