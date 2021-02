Arbitro Granada-Napoli | dirigerà il russo Sergej Karasev

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 febbraio 2021): sarà ilSergeiad arbitrare il match in programma giovedì sera alle 21 valido i sedicesimi di Europa League: sarà ilSergeiad arbitrare il match in programma giovedì sera alle 21 dei partenopei in Spagna. Il match, valevole i sedicesimi di finale d’andata di Europa League vedrà il fischiettocoadiuvato dai connazionali Demeshko e Gavrillin; quarto uomo Moskalev mentre al VAR ci saranno Meshkov e Ivanov.(giovedì ore 21): Sergei(RUS) Assistenti: Igor Demeshko (RUS) – Maksim Gavrilin (RUS) Var: Vitali Meshkov (RUS) Assistente ...