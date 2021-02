Anagrafe di antifascismo e anticomunismo | il Pd silura la capogruppo a Genova

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 febbraio 2021) LaPd in consiglio comunale a, Cristina Lodi, è statata dai suoi compagni dopo la polemica scoppiata per non aver trasmesso loro il testo dell’ordine del giorno sull’antifascista, ma anche anticomunista, e che ha portato così il partito ad astenersi provocando molti commenti. La notizia è stata confermata da Alessandro Terrile, che via social ha annunciato di “aver dato la disponibilità a essere elettodel Partito Democratico in Consiglio Comunale”. Inizialmente c’era stata l’ammissione di colpa da parte di Lodi, salvo poi il deflaglarsi della situazione durante l’ultimo consiglio comunale. Così, è arrivata la sfiducia nei suoi confronti da parte di Alberto Pandolfo, Alessandro Terrile, Stefano Bernini e Claudio Villa, i quali le hanno chiesto di compiere ...