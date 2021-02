Via Mattei, piscina e Convitto. La giunta comunale di Macerata prova ad accelerare sui lavori pubblici (Di lunedì 15 febbraio 2021) Macerata - Accelerazione su via Mattei - la Pieve, rivisitazione della terza corsia Montanello - Villa Potenza, cantiere già in funzione per il restyling del Centro Fiere e prossimo alla partenza ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 15 febbraio 2021)- Accelerazione su via- la Pieve, rivisitazione della terza corsia Montanello - Villa Potenza, cantiere già in funzione per il restyling del Centro Fiere e prossimo alla partenza ...

Flavi68a : RT @ANNAQuercia: La guerra dei Tre Mattei: com’è andata a finire? - Frances73368486 : RT @FrancescoGhire2: Ieri, il maledetto si è portato via Maurizio Mattei, un dolore lancinante. Maurizio sapeva unire la passione alla com… - paolodelbene01 : RT @FrancescoGhire2: Ieri, il maledetto si è portato via Maurizio Mattei, un dolore lancinante. Maurizio sapeva unire la passione alla com… - FrancescoGhire2 : Ieri, il maledetto si è portato via Maurizio Mattei, un dolore lancinante. Maurizio sapeva unire la passione alla… - Pall_Gonfiato : #Calcio in lutto: morto l'ex designatore di #SerieA #MaurizioMattei -