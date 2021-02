Ue | approvazione accelerata sui vaccini per contrastare varianti

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La Commissione europea mercoledì 'presenterà una proposta per accelerare l'autorizzazione deiadattati alle nuove'. Lo ha detto la portavoce Vivian Loonela. 'Non ci sarà bisogno di ...

La Commissione europea mercoledì 'presenterà una proposta per accelerare l'autorizzazione dei vaccini adattati alle nuove varianti'. Lo ha detto la portavoce Vivian Loonela. 'Non ci sarà bisogno di ...la procedura di autorizzazione sarà modificata con un nuovo sistema per accelerare l'approvazione mantenendo inalterati i livelli di sicurezza". "Ci baseremo su quanto già succede anche con i vaccini ...