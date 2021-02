Ti ha arricchito | Ti infilo il tacco Asia Argento choc contro Senaldi

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Novella Tolonifuriosail direttore di Libero durante un confronto a "Non è l'Arena" sul tema degli stupri. I video degli insulti e del gestaccio Duro snell'ultima puntata di Non è l'Arena trae Pietro, direttore di Libero. L'attrice si è scagliata con estrema violenzail giornalista. Tra parolacce e insulti è toccato a Massimo Giletti interrompere la lite per riportare la calma in studio. Tema dell'ultima puntata del programma su La7 il caso Genovese e le violenze subite dalle ragazze che frequentavano l'imprenditore.interviene per portare la sua testimonianza come vittima di abusi del potente produttore cinematografico americano ...