Serie A, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo la ventiduesima giornata (Di lunedì 15 febbraio 2021) dopo 22 giornate di Serie A 2020/2021 è tempo di fare il confronto con la ventiduesima giornata dello scorso campionato mettendo dunque in relazione le due classifiche, quelle di quest’anno e quella di un anno fa. Dal confronto si può vedere come il Milan abbia il miglior saldo per quanto riguarda i punti guadagnati, caduta libera invece per Parma e Cagliari. Di seguito le due classifiche. CLASSIFICA Serie A 2020-21 dopo 22 GIORNATE Inter 50 (-1) Milan 49 (+17) Roma 43 (+4) Juventus 42 (-12) *una partita in meno Lazio 40 (-10) Napoli 40 (+10) *una partita in meno Atalanta 40 (+1) Sassuolo 34 (+8) Verona 33 (+2) Sampdoria 30 (+10) Genoa 25 (+9) Udinese 24 (=) Bologna 24 (-6) Benevento ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021)22 giornate diA 2020/2021 è tempo di fare ilcon ladello scorso campionato mettendo dunque in relazione le due, quelle di quest’e quella di unfa. Dalsi può vedere come il Milan abbia il miglior saldo per quanto riguarda i punti guadagnati, caduta libera invece per Parma e Cagliari. Di seguito le due. CLASSIFICAA 2020-2122 GIORNATE Inter 50 (-1) Milan 49 (+17) Roma 43 (+4) Juventus 42 (-12) *una partita in meno Lazio 40 (-10) Napoli 40 (+10) *una partita in meno Atalanta 40 (+1) Sassuolo 34 (+8) Verona 33 (+2) Sampdoria 30 (+10) Genoa 25 (+9) Udinese 24 (=) Bologna 24 (-6) Benevento ...

