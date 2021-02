"Sei violenta", "Ti infilo il tacco in bocca". Delirio di Asia Argento: Senaldi la fa a pezzi e lei lo minaccia con una scarpa | Video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si parla del caso Genovese a Non è l'Arena. In studio da Massimo Giletti su la La7 anche lei, Asia Argento. L'attrice, che vanta una sfilza di denunce contro uomini da lei accusati di stupro, se la prende con Pietro Senaldi. "Bisogna mettere una didascalia quando parla Asia Argento" esordisce il direttore di Libero ricordando: "ha detto 'lo stupro mi ha arricchito, bisogna stravolgerlo'". Immediata la reazione della diretta interessata: "stai zitto", inveisce urlando mentre il conduttore tenta invano di farla calmare. Ma niente, Asia Argento proprio non ne vuole sapere: "Devi stare zitto! Hai rotto le pa** a tutte le donne". "Tu sei una donna violenta!", replica Senaldi mentre la Argento: dà il meglio di sè: "Ti meno, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si parla del caso Genovese a Non è l'Arena. In studio da Massimo Giletti su la La7 anche lei,. L'attrice, che vanta una sfilza di denunce contro uomini da lei accusati di stupro, se la prende con Pietro. "Bisogna mettere una didascalia quando parla" esordisce il direttore di Libero ricordando: "ha detto 'lo stupro mi ha arricchito, bisogna stravolgerlo'". Immediata la reazione della diretta interessata: "stai zitto", inveisce urlando mentre il conduttore tenta invano di farla calmare. Ma niente,proprio non ne vuole sapere: "Devi stare zitto! Hai rotto le pa** a tutte le donne". "Tu sei una donna!", replicamentre la: dà il meglio di sè: "Ti meno, ...

Libero_official : A #nonèlarena il duro scontro tra #Senaldi e Asia #Argento: 'Sei violenta', 'Ti infilo il tacco in bocca'… - FigliContesi : RT @La7tv: #nonelarena Pietro Senaldi: 'Tu sei una donna violenta!'. Asia Argento: 'Devi stare zitto! Hai rotto le palle a tutte le donne.… - GianniVezzani1 : RT @nonelarena: #nonelarena @PSenaldi: 'Tu sei una donna violenta!'. #AsiaArgento: 'Devi stare zitto! Hai rotto le palle a tutte le donne.… - tulipanobiancon : @foghel79 @ProvenSimon ripeto genovese non era un bandito faceva conferenze in tutto il mondo,era considerato una p… - Giulia67837906 : RT @nonelarena: #nonelarena @PSenaldi: 'Tu sei una donna violenta!'. #AsiaArgento: 'Devi stare zitto! Hai rotto le palle a tutte le donne.… -