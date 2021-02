Sanremo, Fedez e Michielin: così ci prepariamo all'Ariston (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesca Michielin e Fedez in coppia al Festival di Sanremo con il brano 'Chiamami per Nome'. Il brano, scritto da dai due con Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d. Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francescain coppia al Festival dicon il brano 'Chiamami per Nome'. Il brano, scritto da dai due con Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.

Fedez : @caffeefotocopie Ciao! Allora premetto che non ho seguito molto, però faccio il tifo per lui! ?????? (per Sanremo sare… - rtl1025 : ???? @Fedez durante la conferenza stampa di presentazione del suo pezzo di #Sanremo2021 con @francescacheeks: 'La pan… - rockolpoprock : Francesca Michielin: 'Con Fedez a Sanremo anche il suono del Korg M1'. - AngelaVillani9 : RT @RadioItalia: .@Fedez e @francescacheeks a #Sanremo2021 'A #Sanremo2021 con un'idea super, ma stop spoiler' - ale_99_di20are : RT @RadioItalia: .@Fedez e @francescacheeks a #Sanremo2021 'A #Sanremo2021 con un'idea super, ma stop spoiler' -