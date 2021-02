Nuova epidemia di Ebola | è allarme in Guinea

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il governo dellanella giornata di ieri ha dichiarato unadi. Nel sud est del paese si contano ormai 8 contagi e 4 morti. L’OMS sta collaborando con le autorità del paese africano per gestire la crisi. Si teme che i focolai possano allargarsi ai paesi vicini, come accaduto nel corso

Ultime Notizie dalla rete : Nuova epidemia

Sette le nuove vittime (il totale è di 4.006 dall'inizio dell'), 686 i guariti. L'... Condividi: Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in unafinestra) Fai clic per condividere su ...Con lacall "Smart Contact Tourism", esso mira a sostenere 10 progetti che nel loro piccolo ... ossia la garanzia del distanziamento e la necessità di tutelarsi dall'. L'obiettivo del ...Le autorità sanitarie della Guinea hanno dichiarato una nuova epidemia di Ebola. Un focolaio sta interessando il sud est del paese.Le autorità sanitarie della Guinea hanno segnalato un focolaio di Ebola nella comunità rurale di Gouéké , nella ...