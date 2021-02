Mondiali Cortina | la programmazione TV delle due combinate di oggi

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 15 febbraio 2021) È tempo di voltare pagina. Dopo la beffa per il quarto posto di Dominik Paris nella discesa libera di ieri, gli atleti azzurri sono chiamati al riscatto. C’è ancora una settimana di gare per riuscire a gioire per una vittoria, sette giorni per sperare in un podio. La caccia inizierà già da quest’, lunedì 15 febbraio, con la combinata maschile e femminile deidi Sci Alpino ad’Ampezzo. Partiranno per prime le donne con la prova del Super G, poco dopo seguiranno gli uomini. La seconda manche è in programma per dopo pranzo, mantenendo lo stesso schema del mattino: prima le donne e poi gli uomini, stavolta impegnati tra i paletti dello slalom speciale. Ecco latelevisiva dideidi2021, con gli orari della diretta ...