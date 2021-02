Milan | con la Stella Rossa Mandzukic titolare

pisto_gol : Int-Laz 3:1 Trascinata da 2gol di RLukaku, con un’ottima prestazione difensiva (su tutti MSkriniar) e un Brozovic q… - ZZiliani : I meriti di #Ibra nella crescita del #Milan non si discutono. Ma i guai sono cominciati quando il suo ego ha cominc… - capuanogio : La #Juventus scopre il mal di gol. E' soltanto il sesto attacco della #SerieA con 41 reti segnate, meno di #Inter… - antoruotolo : RT @pisto_gol: La partita perfetta di Milan Skriniar contro la Lazio ha un nome e un cognome: quello di Paolo Vanoli, che nello staff di A… - maurirada2 : RT @pisto_gol: La partita perfetta di Milan Skriniar contro la Lazio ha un nome e un cognome: quello di Paolo Vanoli, che nello staff di A… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan con

La Gazzetta dello Sport

Il sorpasso operato dall' Inter sula una settimana dal derby ha reso ancora più caldo il clima in vista della stracittadina del 21 febbraio. Come se ce ne fosse stato bisogno in vista del terzo e ultimo incrocio stagionale tra le ...ChiudiamoLukaku: contro la Lazio è stato devastante. 'Lukaku è il giocatore più potente che ho visto in Serie A da un sacco di anni a questa parte. Mi ricorda Nordahl, il centravanti del...Ore 22.36 - FINALE: SPEZIA-MILAN 2-0 — Partita strepitosa dello Spezia, che approfitta della peggior prestazione stagionale del Milan e ottiene un 2-0 prezioso e meritato. Tre p ...L'Inter potrebbe mettere in piedi uno scambio per poter portare a Milano il forte centrocampista di una squadra spagnola.