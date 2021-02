Meghan Markle e principe Harry | secondo figlio in arrivo Lei incinta | “Archie diventerà un fratello maggiore” Annuncio ufficiale

(Di lunedì 15 febbraio 2021)e ilavranno un. La coppia (ex) reale ha annunciato, con tempismo perfetto, nel giorno di San Valentino (domenica 14 febbraio 2021), che presto diventeranno una famiglia composta da quattro persone. «Possiamo confermare che(il primodella coppia, ndr)un. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono felicissimi di annunciare l’di un nuovo bambino» cita un portavoce della coppia. La notizia è davvero buona, soprattutto perché arriva dopo che– 39 anni – aveva raccontato al New York Times (25 novembre 2020) di aver avuto un aborto spontaneo a luglio. «Una esperienza devastante ...

giadalan : RT @deckerstarrss: Meghan Markle incinta sto un po’ piangendo sono bellissimiiiii - flamanc24 : RT @perchetendenza: 'Meghan Markle': Perché è di nuovo incinta - bakuvhoe : RT @perchetendenza: 'Meghan Markle': Perché è di nuovo incinta - ehysomerhalder : RT @deckerstarrss: Meghan Markle incinta sto un po’ piangendo sono bellissimiiiii - _EmptySpaces_ : RT @deckerstarrss: Meghan Markle incinta sto un po’ piangendo sono bellissimiiiii -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle

...sdraiata con la testa poggiata tra le braccia di Harry e il profilo di un rigonfiamento del ventre già chiaramente visibile. "Meg - ha twittato più tardi lo stesso Harriman alla- ...Non tutti hanno questa propensione, come si può notare dalla vicenda che ha visto protagonistie Harry . Quest'ultimo, a differenza del fratello, ha avvertito con costrizione l'ambiente ...Il principe Harry e la moglie Meghan Markle, duca e duchessa del Sussex, stanno aspettando il loro secondo figlio. Lo ha confermato un portavoce della coppia, citato dall'emittente britannica Bbc dice ...Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: l’amore sbocciato a Uomini e Donne. Lieta novella per la celebre coppia forgiata da Maria De Filippi, nata in quel di Uomini e Donne nel lontan ...