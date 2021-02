"L'ultimo guappo" Ricciardi: Quando il consulente recitava con Mario Merola (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesca Galici Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, Walter Ricciardi intraprese la carriera cinematografica al fianco di grandissime star come Merola e De Sio Il personaggio in primo piano delle ultime ore è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, che preme per tornare al lockdown totale. Professore ordinario d'Igiene e Medicina Preventiva e vicepreside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore dal 2012, Walter Ricciardi è stato anche direttore del dipartimento di Sanità Pubblica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il cuo curriculum sanitario è degno di nota e non stupisce che il ministro della Salute lo abbia chiamato a sé un anno fa come consulente all'inizio della pandemia. Quel che ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesca Galici Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, Walterintraprese la carriera cinematografica al fianco di grandissime star comee De Sio Il personaggio in primo piano delle ultime ore è Walterdel ministro della Salute Roberto Speranza, che preme per tornare al lockdown totale. Professore ordinario d'Igiene e Medicina Preventiva e vicepreside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore dal 2012, Walterè stato anche direttore del dipartimento di Sanità Pubblica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il cuo curriculum sanitario è degno di nota e non stupisce che il ministro della Salute lo abbia chiamato a sé un anno fa comeall'inizio della pandemia. Quel che ...

Tra i suoi ruoli più interessanti quelli nel film Io sono mia (1978) di Sofia Scandurra, L'ultimo guappo (1978), Il mammasantissima e Napoli... la camorra sfida, la città risponde (1979) diretti da ...

Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, Walter Ricciardi intraprese la carriera cinematografica al fianco di grandissime star come Merola e De Sio.

