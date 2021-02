Lucia Annunziata e le gaffe con Matteo Salvini: “Chi è che ha perso quello che ha perso più perso di lei nel nuovo governo Prodi?” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Senta chi è che ha perso quello che ha perso più perso di lei, non di lei, dentro le forze politiche in questo nuovo governo Prodi?“. La domanda sembra uno scioglilingua ma è in realtà parte dell’intervista che Lucia Annunziata ha fatto a Matteo Salvini, ospite di Mezz’ora in più su RaiTre, nella puntata del 14 febbraio. La conduttrice, quasi allo scadere della mezz’ora di ospitata del leader della Lega, è entrata una sorta di “spirale di gaffe“. “Oddio ma io sto impazzita!”, ha detto allora la Annunziata ridendo e Salvini ha ribattuto: “Lapsus ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Senta chi è che hache hapiùdi lei, non di lei, dentro le forze politiche in questo?“. La domanda sembra uno scioglilingua ma è in realtà parte dell’intervista cheha fatto a, ospite di Mezz’ora in più su RaiTre, nella puntata del 14 febbraio. La conduttrice, quasi allo scadere della mezz’ora di ospitata del leader della Lega, è entrata una sorta di “spirale di“. “Oddio ma io sto impazzita!”, ha detto allora laridendo eha ribattuto: “Lapsus ...

