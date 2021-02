Le varianti e lo spettro del lockdown Dopo Ricciardi anche per Cartabellotta e Mastroianni servono misure più stringenti per raffreddare la curva

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Al ministro ho sottoposto la necessità di proporre al Governo tre cose,alla luce del problema dellebreve e mirato per 2, 3 o 4 settimane. Tornare a testare e tracciare; vaccinare a tutto spiano”. E’ quanto ha ribadito al Messaggero il consulente del ministro Speranza, Walter, che già ieri aveva accennato alla possibilità di un nuovoperlae riportare l’incidenza al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti. (leggi l’articolo). “Ora più che mai serve la massima attenzione e bisogna stare molto accorti e valutarepiùl’idea di un. Siamo di fronte a una settimana decisiva” ha detto all’Adnkronos il ...

Lodi un nuovo lockdown totale torna nuovamente ad aleggiare sull'Italia. A preoccupare gli scienziati è la diffusione delledel Sars - CoV - 2 , che sono state già trovate in vari paesi ...PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty Images Lodi un nuovo lockdown nazionale torna ad aleggiare sull' Italia . La paura che leCovid possano diffondersi anche nel nostro Paese peggiorando ...La diffusione della variante inglese del Covid in Italia porta alla ribalta l'ipotesi di un nuovo lockdown totale nel nostro Paese.«Lockdown totale». Le parole di Walter Ricciardi agitano gli italiani e la politica. Il consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, evoca lo ...