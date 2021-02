Ilva ed Embraco | le prime grane di Giorgetti

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Non solo pandemia ma anche. Il governo Draghi dovrà trovare nel più breve tempo possibile una soluzione al dossier ArcelorMittal, dopo la sentenza del Tar di Lecce, che confermando l'ordinanza del sindaco di Taranto di febbraio 2020 e respingendo i ricorsi della società, ha ordinato lo spegnimento dell'area a caldo del siderurgico entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. "Una fermata forzata degli impianti non permetterebbe la tenuta in riscaldo dei forni e ne conseguirebbe il crollo e quindi la distruzione dell'asset aziendale di proprietà diin amministrazione straordinaria", dicono fonti legali vicine al dossier ArcelorMittal. Sulla stessa linea anche Rocco Palombella, segretario generale della Uilm che ha spiegato come se si chiude "l'area a caldo è bene dire che chiudiamo lo stabilimento, perché quasi tutti gli impianti che ...