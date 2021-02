E se si dovesse tornare ai lockdown alla Codogno? (Di lunedì 15 febbraio 2021) lockdown brevi, mirati e strettissimi. Zone rosse alla Codogno di un anno fa per intenderci. Il martellamento scientifico negli ultimi giorni non ammette altre variabili: per combattere la marcia a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale della variante inglese del virus, che come è successo ad esempio a Pescara ha portato in pochissimi giorni al nuovo esaurimento della capienza ospedaliera dei posti Covid (terapie intensive incluse), non ci sono altre soluzioni se non il richiudere tutto. Per qualche settimana sicuramente, potendo così sperare, in costanza dell’avanzamento del piano vaccinale, di avere solo ulteriori mesi di sofferenza anziché un altro anno pieno. Per la scienza servono ancora misure restrittive più forti contro il Covid-19. A sparare ad alzo zero richiedendo, e ottenendo come nel caso del nuovo repentino ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 febbraio 2021)brevi, mirati e strettissimi. Zone rossedi un anno fa per intenderci. Il martellamento scientifico negli ultimi giorni non ammette altre variabili: per combattere la marcia a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale della variante inglese del virus, che come è successo ad esempio a Pescara ha portato in pochissimi giorni al nuovo esaurimento della capienza ospedaliera dei posti Covid (terapie intensive incluse), non ci sono altre soluzioni se non il richiudere tutto. Per qualche settimana sicuramente, potendo così sperare, in costanza dell’avanzamento del piano vaccinale, di avere solo ulteriori mesi di sofferenza anziché un altro anno pieno. Per la scienza servono ancora misure restrittive più forti contro il Covid-19. A sparare ad alzo zero richiedendo, e ottenendo come nel caso del nuovo repentino ...

