Zero punti e zero gol lontano da San Siro: al Milan in A non capitava... dal 2019 (Di domenica 14 febbraio 2021) Mettiamola così: se passeranno altri 419 giorni prima di rivedere un Milan a secco di punti e di gol lontano dal Mezza, allora Stefano Pioli potrà assorbire con meno amarezza la sconfitta del Picco. ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 febbraio 2021) Mettiamola così: se passeranno altri 419 giorni prima di rivedere una secco die di goldal Mezza, allora Stefano Pioli potrà assorbire con meno amarezza la sconfitta del Picco. ...

Mettiamola così: se passeranno altri 419 giorni prima di rivedere un Milan a secco di punti e di gol lontano dal Mezza, allora Stefano Pioli potrà assorbire con meno amarezza la sconfitta del Picco. Era dal 22 dicembre 2019 (dato Opta) che il Diavolo non tornava da un viaggio senza ...

ma piuttosto il grande lavoro di ricerca che li precede e che incrocia in più punti il percorso ... alla Città filosofica , con le installazioni urbane degli Anni Novanta e Zero, passando per Alchimia ...

