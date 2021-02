Sassuolo, Caputo è l’incubo delle neopromosse: il Crotone è avvisato (Di domenica 14 febbraio 2021) Francesco Caputo è l’amuleto a cui il Sassuolo si affida per battere il Crotone. Il centravanti è l’incubo delle neopromosse in Serie A Il Sassuolo sul campo del Crotone questo pomeriggio cercherà di interrompere la sua striscia di cinque partite consecutive senza vittoria. Per farlo si affida ai gol di Francesco Caputo. Il centravanti del Sassuolo ha segnato 10 gol nelle ultime 10 sfide contro squadre neopromosse in Serie A, inclusa la doppietta nel match d’andata contro il Crotone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Francescoè l’amuleto a cui ilsi affida per battere il. Il centravanti èin Serie A Ilsul campo delquesto pomeriggio cercherà di interrompere la sua striscia di cinque partite consecutive senza vittoria. Per farlo si affida ai gol di Francesco. Il centravanti delha segnato 10 gol nelle ultime 10 sfide contro squadrein Serie A, inclusa la doppietta nel match d’andata contro il. Leggi su Calcionews24.com

