Salgono a 100 le vittime da covid in un comune napoletano (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Giugliano oggi si è registrata la vittima numero 100. Si tratta di Salvatore Sestile, 73 anni, gestore della Tenuta Contessa a Varcaturo, storico luogo per eventi e cerimonie. Quella di Sestile è la centesima morte e l'ultima, in ordine cronologico, avvenuta a Giugliano a causa del covid. L'ultimo bollettino rilasciato dal sindaco Nicola Pirozzi lo scorso 11 febbraio, era fermo a 98 deceduti. Solo due giorni fa invece si registrò la morte numero 99. Era un uomo residente nel parco Carola a Giugliano centro e oggi quella di Salvatore Sestile portano il bilancio a 100 morti. Martedì 16 Febbraio alle ore 10:00 si celebrerà la messa per l'ultimo saluto a Salvatore Sestile che si terrà nel Santuario dell'Annunziata a Giugliano. Date le norme di sicurezza adottate per il covid, la messa ...

