Nuova Zelanda in lockdown per 72 ore, slitta il programma della Prada Cup 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Non scenderanno in acqua nella giornata di mercoledì 17 febbraio Luna Rossa e Ineos Uk, impegnate nella finale di Prada Cup 2021. La premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha infatti imposto un lockdown di 72 ore per tutto il paese dopo tre casi di positività al Covid-19. Il programma della manifestazione sarà dunque soggetto a modifiche. Tuttavia non è escluso che gara-5 e gara-6 si disputino giovedì 18 febbraio, senza dover sconvolgere la tabella di marcia. Luna Rossa è avanti 4-0 su Ineos dopo le prime quattro regate. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Non scenderanno in acqua nella giornata di mercoledì 17 febbraio Luna Rossa e Ineos Uk, impegnate nella finale diCup. La premierJacinda Ardern ha infatti imposto undi 72 ore per tutto il paese dopo tre casi di positività al Covid-19. Ilmanifestazione sarà dunque soggetto a modifiche. Tuttavia non è escluso che gara-5 e gara-6 si disputino giovedì 18 febbraio, senza dover sconvolgere la tabella di marcia. Luna Rossa è avanti 4-0 su Ineos dopo le prime quattro regate. SportFace.

