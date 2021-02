Muriel regala i tre punti all’Atalanta con un lampo dei suoi La Samp batte la Fiorentina 2-1

(Di domenica 14 febbraio 2021) Successo importantissimo per l’Atalanta alla Sardegna Arena, il Cagliari gioca una gara ordinata e resiste fino all’89’ quando il subentrato Luissupera Cragno con un guizzo dei. Pochi minuti prima Zapata aveva colpito un legno e Maehle aveva avuto un’altra palla gol importante. Nel recupero Miranchuk fallisce a un passo dalla porta e c’è il grande brivido nel finale per la Dea: un penalty assegnato da Piccinini al 94? e poi tolto dopo l’on field review del VAR. A Marassi ladoria supera laper 2-1: apre le marcature Keita Balde, risponde il solito Vlahovic, ma nella ripresa entra e segna il sempreverde Fabio Quagliarella, che di sinistro infila Dragowski su assist di Candreva, anch’egli partito dalla panchina. Milenkovic di testa fallisce la chance del 2-2 sull’ultimo pallone ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Cagliari Atalanta ...
I nerazzurri vincono nel finale a Cagliari, grazie al gol del colombiano. Sampdoria-Fiorentina 2-1, decidono le reti di Keita e Quagliarella ...