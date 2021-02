LIVE Prada Cup in DIRETTA | cambia il programma delle finali Spithill | “Sibello un grande velista”

(Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI. LUNA ROSSA HA DUE LEADER SILENZIOSI. PERCHE’ L’ALLENAMENTO E’ STATO DECISIVOIL CALENDARIO DELLA FINALE! COVID AD AUCKLAND, NON SI GAREGGIA MERCOLEDI’: GLI SCENARI QUANTO SPENDONO NUOVA ZELANDA, INEOS E NEW ZEALAND? LE CIFRE E I BUDGET MILIONARI LA CRONACA DI LUNA ROSSA-INEOS 4-0 LA CRONACA DI LUNA ROSSA-INEOS 3-0 JAMES: “PENSIAMO ALLA PROSSIMA REGATA. PIETROUN” VASCO VASCOTTO AVVISA LUNA ROSSA: “LA STORIA EINSEGNANO! RIMANIAMO CONCENTRATI!” VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESIREGATE DI OGGI IL PREMIER NEOZELANDESE: “NESSUNA CERTEZZA SULLE DATEPROSSIME REGATE” JAMES: ...

Gazzetta_it : #Prada Cup fantastica Luna Rossa, travolge gli inglesi e va 4-0 #Vela - CupInfo : RT @fabru67: #PRADACupFinal fantastica @lunarossa, travolge gli inglesi di @INEOSTEAMUK e va 4-0 #PradaCup #AmericasCup - Mauro39531369 : - alfredobianchi : Prada Cup: fantastica Luna Rossa, travolge gli inglesi e va 4-0 - Pierlun : RT @Gazzetta_it: #Prada Cup fantastica Luna Rossa, travolge gli inglesi e va 4-0 #Vela -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Prada

Il TeamPirelli, dopo aver vinto una gara - 3 ad alta tensione per appena 13 secondi, si è ... Nuova Zelanda, spettatori ammassati e senza mascherina per "il più grande concertoda inizio ...ore 01:00 - RAIDUE HD: Rubrica - Cortina(magazine) Conduce: Luca Di Bella OGGI SU RAISPORT (...30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione) ore 08:00 Vela - 36a America's Cup 2020Cup Finale #3 #...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ANALISI DI STEFANO VEGLIANI. LUNA ROSSA HA DUE LEADER SILENZIOSI. PERCHE' L'ALLENAMENTO E' STATO DECISIVO CAMBIA IL CALENDARIO DELLA FINALE! COVID AD AUCKLA ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAMBIA IL CALENDARIO DELLA FINALE! COVID AD AUCKLAND, NON SI GAREGGIA MERCOLEDI': GLI SCENARI LA CRONACA DI LUNA ROSSA-INEOS 4-0 LA CRONACA DI LUNA ROSSA-INEO ...