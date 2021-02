Diffidati Roma-Udinese: i giallorossi a rischio squalifica in vista del Benevento (Di domenica 14 febbraio 2021) Alle 12:30 di domenica 14 febbraio la Roma sfiderà l’Udinese in occasione del lunch match della ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. All’Olimpico i giallorossi cercano i tre punti per blindare il quarto posto in classifica e per accorciare su Milan e Juventus, entrambe sconfitte nella giornata di sabato. Per Paulo Fonseca tiene banco anche la questione Diffidati. Cinque i calciatori a rischio squalifica: Bruno Peres, Ibanez, Cristante, Villar e Kumbulla. In vista del match contro il Benevento, occhio a questi cinque. Diffidati Roma: Bruno Peres, Ibanez, Cristante, Villar e Kumbulla SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Alle 12:30 di domenica 14 febbraio lasfiderà l’in occasione del lunch match della ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. All’Olimpico icercano i tre punti per blindare il quarto posto in classifica e per accorciare su Milan e Juventus, entrambe sconfitte nella giornata di sabato. Per Paulo Fonseca tiene banco anche la questione. Cinque i calciatori a: Bruno Peres, Ibanez, Cristante, Villar e Kumbulla. Indel match contro il, occhio a questi cinque.: Bruno Peres, Ibanez, Cristante, Villar e Kumbulla SportFace.

