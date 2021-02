Usuraio col reddito di cittadinanza, applicava tassi al 120 %: arrestato (Di sabato 13 febbraio 2021) Un Usuraio col reddito di cittadinanza. applicava tassi del 120 % sui prestiti e riusciva a guadagnare circa 80mila euro l’anno. La Guardia di Finanza ha arrestato il pluripregiudicato 40enne barese Gerardo Geruzzi per i reati di usura ed esercizio abusivo dell’attività del credito. Usuraio col reddito di cittadinanza, in manette Gerardo Geruzzi Secondo quanto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Uncoldidel 120 % sui prestiti e riusciva a guadagnare circa 80mila euro l’anno. La Guardia di Finanza hail pluripregiudicato 40enne barese Gerardo Geruzzi per i reati di usura ed esercizio abusivo dell’attività del credito.coldi, in manette Gerardo Geruzzi Secondo quanto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

PugliaStream : Usuraio col reddito di cittadinanza Arrestato pregiudicato a Bari - corrmezzogiorno : #Bari Video|Bari, arrestato usuraio col reddito di cittadinanza - OccupyCoscienza : @why_not54 @lvoir @ItaliaViva ...se, forse, chissà...non mi rendono 'fiducioso' verso un Futuro cambiamento dello S… - Marcell03827767 : @SkyTG24 Pensiamo al bene dell'Italia non permettendo a Mattarella ci lasciarci in eredità come 'moccolo' il banchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Usuraio col Post antisemita: Torino, s'indigna l'impero delle bugie

... un orribile ritratto caricaturale che rappresenta il vecchio ebreo usuraio, ignobile stereotipo ... non si era accorta della presenza della vignetta, non aveva 'fatto caso' al ritratto dell'uomo col ...

Turchia, impiegato infedele deruba padrone e tenta di infettarlo

L'assistente però è sparito col denaro e, dopo che il proprietario è riuscito a rintracciarlo, ha detto di aver consegnato l'intera somma a un usuraio con il quale si era indebitato. Successivamente, ...

Usuraio col reddito di cittadinanza, applicava tassi al 120 %: arrestato Teleclubitalia.it Sos per restaurare l’organo di San Paolino

Lo strumento, installato nel 1960 dalla Costamagna, ha bisogno di tornare alla sonorità originaria e di una revisione della parte meccanica ...

Appaltati i lavori per il recupero del Beati Becchetti

Prima azione propedeutica al recupero dei capolavori artistici dell’Oratorio Beati Becchetti, poco distante dall’ospedale Profili, che da tempo versano in condizioni di palese degrado. "Sono stati app ...

... un orribile ritratto caricaturale che rappresenta il vecchio ebreo, ignobile stereotipo ... non si era accorta della presenza della vignetta, non aveva 'fatto caso' al ritratto dell'uomo...L'assistente però è sparitodenaro e, dopo che il proprietario è riuscito a rintracciarlo, ha detto di aver consegnato l'intera somma a uncon il quale si era indebitato. Successivamente, ...Lo strumento, installato nel 1960 dalla Costamagna, ha bisogno di tornare alla sonorità originaria e di una revisione della parte meccanica ...Prima azione propedeutica al recupero dei capolavori artistici dell’Oratorio Beati Becchetti, poco distante dall’ospedale Profili, che da tempo versano in condizioni di palese degrado. "Sono stati app ...