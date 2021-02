Ultime Notizie Roma del 13-02-2021 ore 07:10 (Di sabato 13 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Mario Draghi Ha sciolto la riserva e ha presentato al Presidente della Repubblica la lista dei ministri del suo governo che questo oggi a mezzogiorno giurerà al Quirinale un governo con 15 ministri politici 4 del MoVimento 5 Stelle tre ciascuno per PD Forza Italia e Lega 1 per Leo e Italia viva 8 i tecnici Cingolani al Ministero per la transizione ecologica che unisce le competenze di ambiente ed energia 7 i ministri confermati dal Conte 2 l’età media del governo e di 54 anni e mezzo draghi il più vecchio 73 Di Maio il più giovane 34 forte prevalenza dei ministri del Nord 18 su 23 sosterremo draghi con lealtà e convinzione assicura lìdel PD Zingaretti che assicura L’impegno per indicare donne del PD per gli altri ruoli di governo la lega al lavoro per rilanciare l’Italia dice ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Mario Draghi Ha sciolto la riserva e ha presentato al Presidente della Repubblica la lista dei ministri del suo governo che questo oggi a mezzogiorno giurerà al Quirinale un governo con 15 ministri politici 4 del MoVimento 5 Stelle tre ciascuno per PD Forza Italia e Lega 1 per Leo e Italia viva 8 i tecnici Cingolani al Ministero per la transizione ecologica che unisce le competenze di ambiente ed energia 7 i ministri confermati dal Conte 2 l’età media del governo e di 54 anni e mezzo draghi il più vecchio 73 Di Maio il più giovane 34 forte prevalenza dei ministri del Nord 18 su 23 sosterremo draghi con lealtà e convinzione assicura lìdel PD Zingaretti che assicura L’impegno per indicare donne del PD per gli altri ruoli di governo la lega al lavoro per rilanciare l’Italia dice ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid: Argentina, superati i 50.000 morti

Secondo l'ultimo rapporto quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore altre 155 persone sono decedute, portando il bilancio dei morti dall'inizio della pandemia nel marzo scorso a 50.

Impeachment Trump. È il giorno della difesa

'Non dimenticherò quel suono. Per quanto tempo il rumore dei vetri delle finestre che si infrangono perseguiterà questa persona che parla in queste ultime sequenze? E non è solo. Ci sono un numero imprecisato di persone che stanno ancora vivendo con il trauma di quello che è successo quel giorno'. Il democratico David Cicilline, uno dei deputati ...

Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 13.908 casi e 316 vittime Il Sole 24 ORE Più politici che tecnici, così Draghi decolla. Economia ed Europa passano dalle sue mani

Bilanciate le aspettative dei partiti. Al Mef un uomo di sua fiducia, gli Affari europei a palazzo Chigi: gestirà direttamente il Recovery ...

Muore bambino di 8 anni ricoverato all’ospedale Meyer

Il cordoglio di un’intera comunità dopo il decesso del piccolo ucciso da un tumore Le bacheche social dei genitori inondate da tanti messaggi di vicinanza ...

