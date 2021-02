Tg Agricoltura, edizione del 13 febbraio 2021 (Di sabato 13 febbraio 2021) Un mosaico di 25 ettari di appezzamenti agricoli sparsi nell’area di Campagnano, a nord di Roma, per coltivare ortaggi, frutta ma soprattutto orzo distico e luppolo. Su questo conta l’azienda agricola AgriLab, che Silvia Amadei ha fondato 10 anni fa, incoraggiata dalla sua famiglia. Passo dopo passo l’azienda è diventata multifunzionale con il ristorante, il laboratorio per la realizzazione di creme, confetture e passate, gli spazi per gli eventi, il punto vendita e il birrificio. E’ grazie a questo che Silvia esprime tutta la sua creatività, realizzando una moltitudine di birre artigianali sfruttando soprattutto gli ingredienti che crescono nei suoi campi. LA FILIERA DI CARNE WAGYU ALLE PORTE DI ROMA Leggi su dire (Di sabato 13 febbraio 2021) Un mosaico di 25 ettari di appezzamenti agricoli sparsi nell’area di Campagnano, a nord di Roma, per coltivare ortaggi, frutta ma soprattutto orzo distico e luppolo. Su questo conta l’azienda agricola AgriLab, che Silvia Amadei ha fondato 10 anni fa, incoraggiata dalla sua famiglia. Passo dopo passo l’azienda è diventata multifunzionale con il ristorante, il laboratorio per la realizzazione di creme, confetture e passate, gli spazi per gli eventi, il punto vendita e il birrificio. E’ grazie a questo che Silvia esprime tutta la sua creatività, realizzando una moltitudine di birre artigianali sfruttando soprattutto gli ingredienti che crescono nei suoi campi. LA FILIERA DI CARNE WAGYU ALLE PORTE DI ROMA

