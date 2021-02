Terremoto Giappone – Violente scossa di Ml 7.1 a largo di Fukushima

(Di sabato 13 febbraio 2021) Laha fatto tremare anche i palazzi a Tokyo. Non è stato diramato un allerta tsunami Undi magnitudo provvisoria 7.1 è stato avvertito aldella costa orientale del, con epicentro nei pressi della prefettura di. Lo riferisce l’Agenzia Meteorologicase. Non è stato diramato un allerta tsunami. La

fattoquotidiano : Giappone, terremoto di magnitudo 7.1 nell’area di Fukushima: nessun allarme tsunami - repubblica : Giappone, terremoto di magnitudo 7.1 nella prefettura di Fukushima - rtl1025 : ?? Un forte #terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nel #Giappone nord orientale alle 23.08 locali (15.08 in… - laviniamainardi : RT @INGVterremoti: Terremoto magnitudo 7.1 a largo della costa della prefettura di Fukushima (Giappone) - FromZeroItalia : 210213 [??INSTAGRAM] Wonho iwonhoyou Descrizione ~ ~ Spero che nessuno si sia fatto male. Sto pregando(perché n… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Giappone

... in seguito aldi magnitudo 7.1 rilevato oggi poco dopo le 23 (ora locale) al largo della costa orientale di Honshu, la più grande delle Isole del. Lo riferisce l'agenzia di stampa ...Avvertito a Tokyo. Ildi magnitudo 7.1 che ha ha fatto tremare la costa orientale dl, con epicentro al largo delle prefetture di Fukushima e Miyagi, ha causato almeno 20 feriti e lasciato 950mila persone ...La scossa ha fatto tremare anche i palazzi a Tokyo. Non è stato diramato un allerta tsunami Un terremoto di magnitudo provvisoria 7.1 è stato avvertito al largo della costa orientale del Giappone, con ...Paura a Fukushima: un violento terremoto avvertito anche a Tokyo ha causato almeno 12 feriti. Non è stato diramato l’allarme tsunami.