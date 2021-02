San Valentino: regali nerd economici (Di sabato 13 febbraio 2021) San Valentino si avvicina e si avvicina inesorabile anche il momento di fare un pensierino alla vostra dolce metà (o a chiunque vogliate bene, si intenda).Dato che quest’anno è stato economicamente difficile un po’ per tutti, ho pensato di proporvi una lista di regalini a tema nerd sotto i 10 euro, per poter fare comunque un signor regalo alle persone che amate. Portachiavi Un pensiero che secondo me è sempre apprezzato sono i portachiavi. Soprattutto se lo scegliete di un tema di cui la vostra dolce metà è appassionata.Cercando su Amazon ne trovate veramente di tutti i tipi. Io vi consiglio i portachiavi in gomma: costano poco e ce n’è per tutti i gusti. Ve ne lascio alcuni qui sotto. Portachiavi in gomma, costo 3,60 euro il primo e 8,35 euro il secondo – Photo credit: Amazon (Pyramid International)Spille Se la persona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Sansi avvicina e si avvicina inesorabile anche il momento di fare un pensierino alla vostra dolce metà (o a chiunque vogliate bene, si intenda).Dato che quest’anno è stato economicamente difficile un po’ per tutti, ho pensato di proporvi una lista dini a temasotto i 10 euro, per poter fare comunque un signor regalo alle persone che amate. Portachiavi Un pensiero che secondo me è sempre apprezzato sono i portachiavi. Soprattutto se lo scegliete di un tema di cui la vostra dolce metà è appassionata.Cercando su Amazon ne trovate veramente di tutti i tipi. Io vi consiglio i portachiavi in gomma: costano poco e ce n’è per tutti i gusti. Ve ne lascio alcuni qui sotto. Portachiavi in gomma, costo 3,60 euro il primo e 8,35 euro il secondo – Photo credit: Amazon (Pyramid International)Spille Se la persona ...

NetflixIT : Una frase di Jess di New Girl per ogni mood verso San Valentino ?? un THREAD necessario ?? - WeCinema : Week end col cinema: Da 'Notorious' e 'Via col Vento', 'Colazione da Tiffany', 'L’ultimo bacio' e 'Lilli e il vagab… - NetflixIT : San Valentino: sta arrivando Lacrime: pronte a scendere Cuscini: morbidi Tua per sempre, l’ultimo film della trilo… - Frances32739647 : @mari_arena75 Mi presento con una rosa e si festeggia San Valentino sarà un bellissimo giorno - AnnaRit72242405 : RT @Giuly69369663: Pierpaolo sta ufficialmente organizzando qualcosa per San Valentino. MI TREMA IL CULO AL PENSIERO DI COSA POSSA FARE QUE… -