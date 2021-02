Roma, secondo weekend in zona gialla: transenne nelle piazze e controlli a tappeto (Di sabato 13 febbraio 2021) Il weekend è appena iniziato e le misure per scongiurare assembramenti e verificare il corretto uso delle mascherine sono in atto, predisposte dal Questore di Roma. Le aree di maggior controllo sono quelle zone di interesse commerciale, storico, artistico e ovviamente le piazze della movida Romana. Sotto osservazione anche le aree verdi e le piste ciclabili e pedonali, in cui si potrebbero registrare elevate presenze di persone dedite ad attività ricreative. Leggi anche: Roma, musica a tutto volume e festa clandestina in casa: scattano le sanzioni nelle vie e nelle piazze con maggior afflusso di pedoni, sono stati predisposti idonei transennamenti al fine di garantire un ordinato passaggio degli stessi evitando così pericolosi assembramenti. In ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilè appena iniziato e le misure per scongiurare assembramenti e verificare il corretto uso delle mascherine sono in atto, predisposte dal Questore di. Le aree di maggior controllo sono quelle zone di interesse commerciale, storico, artistico e ovviamente ledella movidana. Sotto osservazione anche le aree verdi e le piste ciclabili e pedonali, in cui si potrebbero registrare elevate presenze di persone dedite ad attività ricreative. Leggi anche:, musica a tutto volume e festa clandestina in casa: scattano le sanzionivie econ maggior afflusso di pedoni, sono stati predisposti idonei transennamenti al fine di garantire un ordinato passaggio degli stessi evitando così pericolosi assembramenti. In ...

rtl1025 : ?? Lo #scrittore e storico Valerio Massimo #Manfredi è stato trovato esanime in un appartamento a #Roma. Manfredi, s… - CorriereCitta : Roma, secondo weekend in zona gialla: transenne nelle piazze e controlli a tappeto - corradone91 : Secondo #DiMarzio, Arek #Milik ha fatto inserire nel suo contratto con l'#OM una clausola da 12mln senza vincoli: p… - sportli26181512 : Roma, Under in difficoltà al Leicester: Secondo quanto riferito da Eurosport Uk il... - Salvo_Volpe17 : @PagliariCarlo Io sono sul carro dal primo secondo e non l'ho mai lasciato. L'ho criticato a volte, tipo a Roma, ma… -