Recensione Panasonic TX-55HZ1500E | super immagini | super audio | ma…

(Di sabato 13 febbraio 2021) Se dovessi dare i voti, questa Smart TV OLEDTX-meriterebbe un 9 per qualità video e qualità. Ciò che non convince sono il reparto Smart, ancora basato su FirefoxOS e con alcune leggi di più...

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Panasonic

Techradar

Lo avevamo provato anche noi in fase di. Samsung su Galaxy S21 Ultra non poteva tornare ... Samsung la chiama Smart ISO Pro e dovrebbe essere simile alla tecnologia usata dasulle ...... oppure non sapete interpretare i dati tecnici, non esitate ad affidarvi a unadel ... GoPro, Dji, Sony ein primis, visto che questi sono i brand di eccellenza nel settore. ...4K, Dolby Atmos e Dolby vision per il film interpretato e prodotto dalla superstar indiana Priyanka Chopra Jonas, racconta senza alcuna pietà di un ragazzo semplice cresciuto in povertà che ambisce a ...