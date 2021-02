Pronti gli account ma con Draghi cambierà il linguaggio della comunicazione

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 13 febbraio 2021) Che Mariosia apprezzato e garantisca risultati nonostante non sia ancora in carica lo abbiamo capito e lo abbiamo ribadito un po’ tutti. Ora, quindi, finite le odi colme di attese e speranze, ci accingiamo a osservare, anzi, a vivere realmente le politiche che il futuro capo del governo attuerà. Lo faremo in un modo totalmente diverso e senza troppi riflettori, senza più suspence e con molti ma molti meme in meno, ma lo faremo comunque, indubbiamente, nonostante nei salotti televisivi qualche giornalista/opinionista sia favorevole al fatto chenon debba comunicare. Non è così! Non può essere così perché la società in cui viviamo ce lo chiede e la società in cui viviamo non è guidata solo dalla politica, ma da un insieme di processi che influiscono sulle comunità. La presenza nel media mainstream, difatti, non è solo “esserci – ...