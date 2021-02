Insigne: «Dobbiamo tirar fuori tutto. Vogliamo mettere in difficoltà la Juve» (Di sabato 13 febbraio 2021) Lorenzo Insigne parla a pochi minuti da Napoli Juve, sfida di campionato. Le parole dell’attaccante azzurro sul match Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Lorenzo Insigne. Le sue parole su Napoli Juve. LA GARA – «Sappiamo che non stiamo attraversando un grande momento. Ora è il momento di reagire, tirare fuori ciò che abbiamo dentro. Non abbiamo tempo di deprimerci, alziamo la testa e pedaliamo. Davanti abbiamo una grande squadra, Vogliamo metterli in difficoltà». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 GATTUSO – «Non vedo nessuna incertezza, siamo col mister, siamo tranquilli. Non è lui il colpevole, in campo scendiamo noi. Siamo tutti insieme, Dobbiamo venirne fuori ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Lorenzoparla a pochi minuti da Napoli, sfida di campionato. Le parole dell’attaccante azzurro sul match Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Lorenzo. Le sue parole su Napoli. LA GARA – «Sappiamo che non stiamo attraversando un grande momento. Ora è il momento di reagire,ciò che abbiamo dentro. Non abbiamo tempo di deprimerci, alziamo la testa e pedaliamo. Davanti abbiamo una grande squadra,metterli in». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 GATTUSO – «Non vedo nessuna incertezza, siamo col mister, siamo tranquilli. Non è lui il colpevole, in campo scendiamo noi. Siamo tutti insieme,venirne...

GoldelNapoli : ?Le parole del capitano azzurro prima del match di #SerieA ? #NapoliJuventus #GoldelNapoli - sscalcionapoli1 : Insigne: 'Gattuso non è il colpevole, dobbiamo andare avanti insieme' #SerieATIM #NapoliJuve #ForzaNapoliSempre - apetrazzuolo : SKY - Napoli, Insigne: 'Gattuso non è il colpevole, dobbiamo andare avanti insieme' - junews24com : Insigne: «Dobbiamo tirar fuori tutto. Vogliamo mettere in difficoltà la Juve» - - MarcoDiMaro : Belle parole di Insigne. Ma dobbiamo vedere i fatti. #NapoliJuve -